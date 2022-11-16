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НовостиОбщество16 ноября 2022 0:45

Десятки домов на несколько часов остались без света и отопления в Белогорске

Ресурсы вернулись только ночью
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив

Фото: архив

В Белогорске несколько десятков домов остались без электроэнергии и отопления. Причиной стала масштабная авария.

В администрации рассказали подробности произошедшего. Об отключении электричества стало известно в 21.10. Без света остались дома на улицах Кирова, Ленина Мелькомбинат, 5 км и часть микрорайона «Амурсельмаш». Также были обесточены три котельные и водозабор на улице Пушкина.

По словам начальника белогорского РЭС Александра Мекшуна, изначально на устранение аварии на подстанции «Амурсельмаш» фидер № 22 выехали две бригады. Но потом понадобилась и дополнительная третья. Специалисты начали переподключать объекты и выяснять причины ЧП. Сроки назвать они не могли.

Вернуть в дома электричество и отопление удалось только через несколько часов. Свет и тепло вернулись в дома белогорцев после полуночи. Причиной аварии стал выход из строя силового кабеля.