Более 1,7 тысячи амурчан бесплатно осваивают новые профессии

Обучение стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В ходе него можно не только получить новую профессию, но и повысить квалификацию.

Обучение проходит бесплатно, как очно, так и с использованием дистанционных технологий. Оно организовано тремя федеральными операторами: «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; «Национальный исследовательский Томский государственный университет»; «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС). В этом году заявки на обучение подали более пяти тысяч амурчан. Из них 1790 получают новые знания.

Особой популярностью пользуются программы для работы в сфере цифровых технологий, предоставления услуг, торговли, строительства, финансовой и предпринимательской деятельности.

Амурчане осваивают такие программы: менеджер по работе с маркетплейсами, таргетолог и SMM-специалист, web-программист: с нуля до первых проектов, тестировщик программного обеспечения, графический дизайн, цифровая фотография, бухгалтерский учет в коммерческих организациях, ценообразование и сметное дело в строительстве, предпринимательство: от идеи до старта, предпринимательство в бьюти-индустрии, логистика на транспорте, специалист по охране труда, специалист в сфере закупок, психолог-консультант: с нуля до первого клиента, фитнес-тренер, парикмахер, повар, закройщик, каменщик, маляр строительный, тракторист и другие.

Подать заявку на бесплатное обучение и ознакомиться с перечнем программ можно на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru). Записаться на обучение могут безработные, зарегистрированные в органах службы занятости; работники под риском увольнения; молодые мамы в декрете отпуске; неработающие женщины с детьми-дошкольниками, амурчане 50 лет и старше, а также предпенсионеры.

Также пройти бесплатное обучение могут отдельные категории молодежи до 35 лет включительно: амурчане, которые после окончания учебы или военной службы более четырех месяцев не могут найти работу; амурчане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования; молодые люди под риском увольнения; студенты последних курсов вузов и ссузов, если для них отсутствует подходящая работа по получаемой профессии.

За дополнительной информацией о возможности прохождения обучения можно обратиться в территориальные отделы центра занятости населения области.

В 2021 году благодаря нацпроекту «Демография» в Амурской области прошли обучение 1021 человек, более 765 человек получили работу. По итогам обучения в 2021 году 65 человек организовали собственное дело, 17 из них получили финансовую поддержку. Амурчане занялись предпринимательской деятельностью в сфере строительства, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, IT-технологий, а также оказанием транспортных бухгалтерских, образовательных, косметических, парикмахерских, маникюрных услуг.