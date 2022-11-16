Мужчина, сбивший подростка в Магдагачинском районе, отвлекся на своего ребенка

Фото: архив КП

В Магдагачинском районе осудили 28-летнего мужчину. Весной он насмерть сбил подростка, катившего по обочине мотоцикл.

Об исходе дела рассказали в прокуратуре Амурской области. Молодого амурчанина признали виновным по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть несовершеннолетнего.

Авария произошла 4 апреля этого года. Амурчанин ехал по дороге «Чита-Хабаровск» в сторону Магдагачей. В машине, кроме него, находились жена и маленькая дочь.

Ребенок о чем-то попросил папу, он отвлекся, повернулся к дочери, а когда посмотрел обратно на дорогу, увидел, как по обочине идет парень и катит мотоцикл.

Чтобы избежать наезда мужчина резко вывернул руль в сторону, но избежать столкновения не удалось. Он наехал на подростка, причинив ему травмы несовместимые с жизнью. Смерть констатировали прибывшие на место врачи.

- Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие ребенка, оказание помощи потерпевшему непосредственно после ДТП, отсутствие у мужчины судимостей, - уточнили в прокуратуре.

Отягчающих вину обстоятельств в суде не нашлось. С учетом перечисленного мужчине назначено три года лишения свободы. Позже наказание заменили на принудительные работы на три года с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он должен заплатить родителям подростка два миллиона рублей.

Кроме того, в течение полутора лет амурчанину запрещено водить автомобиль.