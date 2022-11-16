Службы «Мобильная бригада» помогают амурским пенсионерам из сельской местности

Основное направление работы служб - доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации области для прохождения профмедосмотров и диспансеризации. Так, за этот год они доставили около 4000 пожилых сельчан в медицинские организации области.

Также службы помогают пенсионерам из сельской местности: добраться до пунктов вакцинации и обратно, с начала года такой услугой воспользовались около 600 амурчан; доставить лекарства, медицинские изделия, продукты питания и предметы первой необходимости, с начала года такой услугой воспользовались более 3000 амурчан; доставить медицинских работников из больниц и поликлиник для оказания медицинской помощи на дому, с начала этого года такой услугой воспользовались более 200 амурчан;

Службами «Мобильная бригада» на постоянной основе проводится информационная кампания среди населения о возможности обращения на «горячую линию» по вопросам социального обслуживания, в том числе по доставке лекарств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости по номеру телефона Единого координационного центра – 8 800 2014242.

В функции службы «Мобильная бригада» не входит доставка граждан к объектам розничной торговли, общественного питания, досуга, физической культуры и иным социально значимым объектам, подобно услуге «Социальное такси».

Для справки: службы «Мобильная бригада» заработали в Амурской области в 2011 году, тогда было 13 бригад. С 2019 года они осуществляют свою деятельность в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», цель которого формирование условий для повышения уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, а также увеличение продолжительности жизни. В этом же 2019 году было приобретено 13 единиц автотранспорта.

Автомобили оснащены электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски с пассажиром и обустроенным местом для перевозки инвалидов-колясочников, чтобы, при необходимости, можно было доставлять пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями в медицинские учреждения.