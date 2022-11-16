Василий Орлов посетил стройплощадку домов, строящихся по программе переселения в Сковородино

В Сковородине губернатор посетил стройплощадку домов, строящихся по программе переселения нацпроекта «Жилье и городская среда». Дома располагаются по соседству: на улице Сурнина, 5 и 5 «Б».

В пятиэтажном 33-квартирном доме по адресу Сурнина, 5 в настоящий момент ведется кирпичная кладка стен пятого этажа, устройство внутридомовых инженерных сетей, возведение внутренних перегородок третьего и четвертого этажей. Под переселение здесь 30 квартир.

Соседний четырехэтажный 44-квартирный дом по адресу Сурнина, 5 «Б» также в финальной стадии строительства. Ведется устройство кровли, внутренняя отделка помещений, монтируются электросети. В доме уже установлены двери в квартиры, радиаторы, проведены сети отопления, водоснабжения и водоотведения. Под переселение здесь все 44 квартиры.

- Во всех квартирах новоселов сделают чистовой ремонт, а придомовые территории оборудуют детскими и спортивными площадками. Люди получат комфортное жилье со всей необходимой инфраструктурой, - отметил Василий Орлов. - Программа переселения активно реализуется по всей области, в некоторых территориях в ее рамках дома строят. По три дома возводятся в Благовещенске, Сковородине и Свободном, по два дома – Сковородинском, Октябрьском и Благовещенском районах, по одному в Бурейском округе и Серышевском районе, и сразу пять домов строят в Соловьевске.

Всего из 23 муниципальных образований, где работает программа, в 10 новое жилье получили все, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это Райчихинск, Прогресс, Белогорский, Ивановский и Ромненский муниципальные округа, а также Константиновский, Мазановский, Тамбовский, Селемджинский и Шимановский районы.