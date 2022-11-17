Бренд ZINGER просит взыскать с 23 амурских предпринимателей по 62,5 тысячи рублей за использование словесного обозначения

Фото: Арбитражный суд Амурской области

Амурские предприниматели могут заплатить крупный штраф за использование словесного обозначения ZINGER. По информации регионального арбитражного суда, от представителей бренда поступило уже 23 заявления.

Правообладатель словесного обозначения ZINGER просит взыскать с амурских предпринимателей по 62 500 рублей. Через суд они просят взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Из заявлений следует, что весной и летом 2021 года в торговых точках, находящихся в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Шимановске, Тамбовке и Екатеринославке, а также в организациях, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, установлены факты реализации маникюрных инструментов, обладающих техническими признаками контрафактности. На упаковках ножниц для ногтей, пилочек и кусачек были указаны обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

Представители бренда оценивают размер компенсации в 62 500 рублей и просит суд взыскать эту сумму с каждого из 23 бизнесменов. Дела Арбитражный суд Приамурья рассмотрит в порядке упрощенного производства, сообщается в соцсетях ведомства.