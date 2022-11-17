Россиянин пытался незаконно сбежать из Благовещенска в Китай по международному мосту

Фото: минтранс Амурской области Фото: другой источник.

В Приамурье пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно сбежать в Китай из Благовещенска. Пресечь границу он пытался по международному автомобильному мосту.

Задержали россиянина в амурской столице. Сообщается, что он хотел незаконно попасть в Хэйхэ.

Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ - пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ или выезда из РФ. Теперь нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, сообщает ПУ ФСБ по Амурской области.

К слову, это не первый подобный случай. Жители Китая тоже часто пытаются нелегально попасть в Россию. Летом этого года в Благовещенске за незаконное пресечение границы осудили жителя КНР. У иностранца был запрет на въезд до 2022 года.

В 2018 году китайцу запретили въезжать в Россию в течение пяти лет, то есть до июня 2022 года. Но мужчина смог изменить день и год рождения. Через китайскую фирму он получил общегражданский паспорт гражданина КНР с другой датой рождения, после чего в октябре 2019 года вернулся в Россию. Суд назначил нарушителю штраф в 120 тысяч рублей.