На благоустройство скверов, парков и площадей в Приамурье направили более 215 млн рублей

В ходе командировки в Сковородино губернатор осмотрел обновленную в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» пешеходную зону, которая идет от улицы Красноармейская до детской поликлиники. В ходе обновления строители уложили тротуарную плитку, установили два мостика и декоративные навесы, также сделали современное уличное освещение. На благоустройство потратили около 4 миллионов рублей.

В следующем году здесь планируют благоустроить привокзальный сквер. Его выбрали по итогам голосования жители города. Свои голоса за него отдали более 700 человек.

- Новая пешеходная зона станет хорошим местом для отдыха горожан. В этом году в Амурской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» обновляем парки, скверы, площади и другое в 11 муниципалитетах региона. Всего на благоустройство из федерального и областного бюджетов выделили более 215 миллионов рублей, - отметил Василий Орлов.

Работы проходят в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородине, Тынде, Шимановске, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.