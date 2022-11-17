На уборку улиц Благовещенска от снега вышли школьники и студенты

Фото: администрация Благовещенска

Ученики школ и студенты вышли убирать снег с улиц Благовещенска. Они очищают от выпавших осадков и наледи территории около своих учебных заведений. Не остаются без внимания тротуары и автобусные остановки.

Бороться с последствиями снегопада вышли ученики из 15 школ города. Больше 20 старшеклассников убирали тротуар по улице Пушкина от Фрунзе до Ленина, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства убрали снег с трех остановок в районе улиц 50 лет Октября и Зеленой.

Не остались в стороне и сотрудники центра «Выбор» - они освободили от снега территорию, прилегающую к «Молодежному гаражу», и вход в управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Уже несколько дней власти города пытаются справиться с последствиями обильного снегопада. Мэр Благовещенска Олег Имамеев дал ряд поручений, чтобы ускорить этот процесс.