Амурские пельмени и сухарики вошли в сотню лучших товаров России

Амурских победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» накануне отметили в Правительстве региона. Заслуженные награды компаниям вручила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

- Войти в ТОП-100 товаров и услуг страны – это очень достойный результат. Это не просто знак отличия, а самая лучшая гарантия качества в глазах потребителя. За 25 лет существования конкурса победителями и лауреатами от Амурской области в общей сложности стали 167 предприятий региона. Гордимся нашими производителями и готовы оказывать им комплексную поддержку от общих консультаций до предоставления льготного финансирования и выводе продукции на экспорт, - сказала Оксана Кукшенева.

Лауреатом федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» в этом году признана продукция индивидуального предпринимателя Алексея Меркулова. Его предприятие - сравнительно молодое, создано в середине прошлого года. Более 50 разновидностей полуфабрикатов здесь производят из отечественного сырья без вредных добавок. Золотой бренд качества теперь украсит упаковку пельменей «Фермерские».

Дипломантом конкурса с правом использовать серебряный бренд качества стала компания «ТвТрейд». Продукты питания под маркой «Максимум вкуса» здесь выпускают с 2014 года. «Жемчужиной» ассортимента на предприятии считают сухарики, которые изготавливают на собственном производстве. Награду компания получила за «домашние» пшеничные сухарики со вкусом бекона.

Награду также вручили победителю регионального этапа конкурса 2022 года. В номинации «Услуги для населения» лучшим в Приамурье стал «Центр реабилитации Надежда». Больше 20 лет здесь оказывают помощь детям, имеющим нарушение слуха, речи и интеллекта. Помимо этого, наряду с решением проблем психологического и физического здоровья детей в Центре решают задачи по восстановлению личностных особенностей детей с ограниченными возможностями.

Не обошли стороной и индивидуальные заслуги отдельно взятых сотрудников на предприятиях-победителях конкурса. Знаками «Отличник качества» и «За достижения в области качества» отметили технолога полуфабрикатов производственного цеха ИП Меркулов Любовь Беломыцеву, а также помощника пекаря и заведующего производством компании «ТвТрейд» Василия Ландышева и Владимира Лима.

В январе 2023 года по итогам конкурса Программы «100 лучших товаров России 2022 года» будет выпущен каталог лауреатов и дипломантов конкурса. Победители получат возможность представить свою продукцию будущим покупателям и партнерам.

Напомним, что организатором конкурса в регионе является Амурский центр стандартизации, метрологии и испытаний при поддержке Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.