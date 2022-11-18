Семь амурских многодетных семей приобрели транспорт при поддержке государства

В этом году амурские многодетные семьи получили почти 8,5 миллионов рублей на покупку спецтранспорта. Это жители Мазановского района, сел Ивановка, Тамбовка, а также городов Шимановск, Свободный и Белогорск.

Сертификаты на покупку спецтранспорта многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей до 18 лет, выдают с прошлого года. Чтобы его получить амурчане должны заключить социальный контракт по направлениям «ведение личного подсобного хозяйства» и «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности».

Размер одной выплаты составляет не более 1,2 миллиона рублей. В прошлом году автомобили благодаря такой поддержке приобрели шесть амурских семей. В этом году – на одну семью больше.

Социальная выплата предоставляется семье однократно. На выделенные средства можно купить грузовик, автокран, фургон, эвакуатор, хлебный фургон, автовышку, трактор, комбайн, зерноуборочный комбайн, плуг, косилку и другие спецмашины. Приобрести транспорт необходимо в течение четырёх месяцев с момента получения выплаты. В этом году одна семья купила трактор, остальные шесть приобрели автомобили.

Право на такую выплату имеют семьи, проживающие в Амурской области, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных (опекаемых), и не имеющие в собственности сельскохозяйственную технику, а также более одного автотранспортного средства.

Напомним, с 2012 года государство помогает покупать автомобили многодетным, воспитывающим восемь и более детей до 18 лет. В данном случае приобрести можно не только спецтехнику, но и пассажирский транспорт.

Социальная выплата предоставляется многодетной семье однократно в размере стоимости автотранспорта или сельскохозяйственной техники, но не более 1,2 миллиона рублей. Важно, получившие средства на покупку авто в рамках соцконтракта, претендовать на выплату повторно как имеющие восемь и более детей не могут.