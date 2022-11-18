Известная владелица сыроварни Агриппина пострадала в аварии в Амурской области

Фото: соцсети

В Амурской области произошло ДТП, в котором пострадала известная владелица сыроварни Агриппина Ануфриев-Егорофф. Авария случилась на трассе под Ивановской сегодня утром, 18 ноября.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Участниками столкновения в Ивановском округе стали грузовик и легковой автомобиль. очевидцы заметили, что на пострадавшей машине есть логотип сыроварни Агриппины.

В Управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась в 09.15 на 88-м километре дороги «Подъезд к Благовещенску». Столкнулись «Лада-Ларгус» и ГАЗ-САЗ-3507. В результате столкновения пострадала женщина - водитель Лады 1985 года рождения.

Позже выяснилось, что за рулем была сама Агриппина Ануфриев-Егорофф. Ее доставили в больницу, пока о состоянии женщины ничего не известно.