В суд направили дело об укушенном цирковым медведем ребенке в Поярково

Фото: МАКЕЕВ Иван

В Амурской области в суд уходит дело об укушенном в Пояркове цирковым медведем ребенке. Напомним, ЧП произошло 7 ноября.

Обвиняется управляющий концертной деятельностью- главный администратор временного творческого коллектива «Звездопад», 39-летний житель Иркутской области. Он предоставлял услуги, не отвечающие требованиям безопасности – ч. 1 ст. 238 УК РФ.

После циркового представления посетители могли сфотографироваться с гималайским медведем по кличке Тиша, что и стал делать пострадавший 7-летний ребенок. В нарушение закона безопасность при этом не обеспечили. Чтобы сделать хорошие кадры, мужчина посадил ребенка на расстоянии не больше 70 сантиметров от хищника, сидящего в кресле без намордника. Медведь ударил мальчика мордой в грудь, а после укусил его за правое плечо и предплечье, что причинили школьнику физическую боль и поверхностную рану мягких тканей. Ребенку оказали первую медицинскую помощь и отправили домой.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину, раскаялся, помогал в раскрытии преступления и даже возместил родителям пострадавшего мальчика моральный вред. Сейчас до рассмотрения дела ему запрещено проводить выступления. Медведя передали «на ответственное хранение» законному владельцу.

Расследование дела окончено, в ближайшее время его передадут в суд. За преступление мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.