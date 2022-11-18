Из-за приближающегося циклона в Благовещенске объявлен режим повышенной готовности

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

В Благовещенске объявлен режим повышенной готовности. Причиной стал предстоящий циклон.

Режим будет действовать четыре дня – с 20 часов пятницы, 18 ноября, до 20 часов вторника, 22 ноября. В администрации Благовещенска уверяют: все силы и средства готовы ликвидировать возможные нештатные ситуации, которые могут быть вызваны погодными условиями.

По информации Амурского ЦГМС, с 19 по 21 ноября при прохождении активного юго-западного циклона на территории Амурской области ожидаются осадки, местами сильные - снег, мокрый снег.

По югу местами возможно кратковременное выпадение смешанных осадков в виде мокрого снега с дождем. Местами по области ожидается поземок, слабая метель, слабые заносы на дорогах, снежный накат, гололедица и налипание мокрого снега на провода.

При смещении атмосферных фронтов в субботу днем, 19 ноября, ночью 20 ноября усиление юго-восточного ветра в порывах 13-18 м/с. К 22 ноября, с затоком холодной воздушной массы ожидается понижение температуры на 10-15 градусов.

В этот период возможны обрывы линий электропередач, нарушение работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах, увеличение случаев травматизма среди населения.