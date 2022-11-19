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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 5:37

Газосварщик получил тяжелые травмы при взрыве на производстве в Приамурье

Рабочий пострадал при взрыве бочки в Тындинском районе
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Несчастный случай на производстве случился в Амурской области. В Тындинском районе на одном из предприятий взорвалась бочка, серьезные травмы получил электрогазосварщик.

В Государственной инспекции труда Амурской области рассказали подробности происшествия. Все случилось 12 ноября. В обществе с ограниченной ответственностью, работающем на территории Тындинского района, пострадал рабочий, занятый на резке и ручной сварке.

По информации работодателя, взорвалась 200-литровая бочка во время резки. Из-за этого электрогазосварщик получил многочисленные травмы. Сейчас комиссия под председательством главного государственного инспектора труда Амурской области расследует несчастный случай.

Во время расследования предстоит установить причины произошедшего и выяснить, кто из сотрудников допустил нарушения требований охраны труда, из-за чего и случилось ЧП.