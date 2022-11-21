В Благовещенске из-за шуги на Амуре может образоваться дефицит воды

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В Благовещенске может начаться дефицит водоснабжения. Причиной тому – шуга на Амуре. В «Амурских коммунальных системах» предупреждают, что в реке мало воды.

Поэтому в связи с началом интенсивного шугохода и колебаниями уровня воды в Амуре, на сегодняшний день, 21 ноября, специалисты прогнозируют снижение давления в водопроводной сети города.

- Река Амур наполняется мелкой крошкой льда, наши специалисты наблюдают ледоход и шугоход над водоприемными оголовками водозабора «Амурский». Как только лед встанет, вода пойдет в привычном объеме, водозабор возобновит работу с проектной мощностью, - пояснил директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаил Пищик.

Ранее, 19 ноября, в Благовещенске без воды осталось общежитие в микрорайоне, расположенное по улице Институтская, 30/1. Отключение было связано с работами на водопроводе, которое проводили специалисты дирекции «АКС».