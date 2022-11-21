Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 0:47

В Благовещенске из-за шуги на Амуре может образоваться дефицит воды

Специалисты предупреждают, что в реке мало воды
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Благовещенске может начаться дефицит водоснабжения. Причиной тому – шуга на Амуре. В «Амурских коммунальных системах» предупреждают, что в реке мало воды.

Поэтому в связи с началом интенсивного шугохода и колебаниями уровня воды в Амуре, на сегодняшний день, 21 ноября, специалисты прогнозируют снижение давления в водопроводной сети города.

- Река Амур наполняется мелкой крошкой льда, наши специалисты наблюдают ледоход и шугоход над водоприемными оголовками водозабора «Амурский». Как только лед встанет, вода пойдет в привычном объеме, водозабор возобновит работу с проектной мощностью, - пояснил директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаил Пищик.

Ранее, 19 ноября, в Благовещенске без воды осталось общежитие в микрорайоне, расположенное по улице Институтская, 30/1. Отключение было связано с работами на водопроводе, которое проводили специалисты дирекции «АКС».