Более 800 дальневосточных гектаров оформили в Приамурье в 2022 году

Как отметили в региональном министерстве имущественных отношений, за неполный 2022 год в Приамурье оформили 802 «дальневосточных гектара», при этом в 2021 году цифра была ниже.

- В прошлом году по программе «Дальневосточный гектар» всего было оформлено 780 земельных участков. За неполный 2022 год в регионе выдано более 800 участков, - отметил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.

По словам Сергея Олиферова, с каждым годом требования к тем, кто желает оформить «дальневосточный гектар», упрощаются. Например, с 2020 года в силу вступил закон, позволяющий оформлять земельные участки в собственность досрочно. Данное условие помогает потенциальному заемщику предоставить земельный участок в залог при оформлении ипотечного кредита на строительство индивидуального жилого дома на этом участке.

Специалисты минимущества напоминают, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или оформить долгосрочную аренду — на 49 лет. Если в течение пяти лет пользователь не начинает осваивать землю, то автоматически теряет на нее право.