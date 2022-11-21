Где в Благовещенске заказать календарь на 2023 год?

Фото: архив КП

Уже не за горами новый, 2023 год. Пора уже задуматься о важном сувенире новогоднего праздника – календаре. В канцелярских магазинах Благовещенска их выбор, конечно, велик. Но лучший презент тот, который сделан по индивидуальному заказу.

Типография «Дважды два» предлагает профессиональные услуги по изготовлению календарей различных видов для бизнеса и для дома. Здесь напечатают календари по макету заказчика, а также разработают дизайн по желанию клиента.

Вся продукция печатается на профессиональной бумаге, на новейшем высокотехнологичном и производительном оборудовании. Поэтому в типографии «Дважды два» гарантируют точность воссоздания изображения, стабильность цвета и своевременное выполнение заказа. Ваш календарь на 2023 год будет самым лучшим!

В типографии вы можете заказать изготовление календарей следующих типов:

- Перекидной настенный календарь с праздниками и выходными.

- Квартальный настенный календарь-2023 с праздниками и выходными.

- Настенный календарь-постер.

- Настольный календарь-«домик» с перекидными листами и без них, с отрывным блоком.

- Мини-календари: карманные и календари-закладки.

Изготовление календарей возможно:

- любого размера: А1, А2, А3, А4, А5, А6;

- с ламинацией;

- с тиснением;

- с плоттерной резкой;

- с логотипом компании, выбранными клиентом изображениями, фотографиями.

А еще вы можете оформить бесплатную доставку своего заказа по Благовещенску.

Если у вас остались вопросы или вы решили заказать себе папку, свяжитесь с типографией «Дважды два» по телефону 8-961-954-60-07. Специалисты всегда рады вам помочь!

Сайт для онлайн-просчета: tdd.2x2.su

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