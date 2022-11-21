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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 5:28

Водитель погиб после жесткого столкновения грузовиков в Магдагачинском районе

Авария произошла на трассе
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: ГИБДД Амурской области

Фото: ГИБДД Амурской области

В Приамурье произошло смертельное ДТП. На трассе в Магдагачинском районе столкнулись два большегруза.

По информации Госавтоинспекции Амурской области, автоавария случилась сегодня, 21 ноября. Участниками ДТП стали автомобили DAF и Freightliner.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Столкновение было настолько сильным, что у одной машины серьезно смяло кабину, у второго – кузов. Они оба съехали в кювет и частично перегородили проезд.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. На месте аварии погиб водитель Freightliner. На трассе работает следственно-оперативная группа.

В прокуратуре начали собственную проверку. В надзорном органе уточнили, что авария произошла между селами Гудачи и Гонжа.