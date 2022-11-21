Старт сезону катания дали на горнолыжном спуске в Тынде

В Тынде после двухлетнего перерыва заработал горнолыжный спуск «Усть-Корал». В понедельник, 21 ноября, первые любители опробовали снежные склоны, прокатившись на лыжах, сноубордах и «ватрушках».

В этом году на спортивной базе провели ремонт систем, необходимых для оснежения склонов, устранили технические неисправности, которые мешали работе горнолыжного спуска. Благодаря Единой субсидии Минвостокразвития в 19 миллионов рублей, которую довели по поручению зампреда правительства РФ Юрия Трутнева, приобрели новое оборудование: снегоуплотнительную машину, новые снегогенераторы и снегоход. Базу оснастили нестационарными административно-бытовыми комплексами для спортсменов. В первый день работы на базе провели показательные выступления спортсмены-горнолыжники и сноубордисты. И, конечно, все желающие могли покататься со спуска.

- Было очень много людей. Все рады и счастливы, потому что спуск не работал два года. Были дети, которые потеряли два года тренировок и сейчас готовы их возобновить, - рассказала начальник управления молодёжной и семейной политики, физической культуры и спорта администрации города Тынды Ирина Мудренко.

Длина трассы на горнолыжном спуске «Усть-Корал» составляет 450 метров. Перепад высот - 92. Кроме спуска для лыж и сноуборда, на базе есть горка для катания на "ватрушках". Есть пункт обогрева и проката оборудования.

- У нас достаточно длинная зима. И важно, чтобы в этот период люди не впадали «в спячку», а имели возможность активно отдыхать и заниматься спортом. Для этого в нашем регионе есть около десятка лыжных баз, лыжные трассы готовят многие муниципалитеты. Также в этом году на территории Приамурья планируется подготовить свыше 200 катков, в некоторых районах сезон катания на коньках уже стартовал, - отметил исполняющий обязанности министра спорта Амурской области Андрей Кондратьев.

Единые субсидии Минвостокразвития помогают Амурской области развиваться во многих направлениях. Так, в рамках единой субсидии в Свободном в начале 2022 года завершилась реконструкция Дома культуры железнодорожников.

Благодаря «Единой субсидии» Минвостокразвития Амурская область направила 243 млн рублей (из них 121 млн - из областного бюджета) на строительство нового здания ЗАГСа - также в Свободном.