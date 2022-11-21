Ребенок в Свободном попал под колеса машины, его мог толкнуть другой мальчик

В ГИБДД драматичную историю не подтверждают, но и не опровергают. Фото: SVBNEWS

В Свободном ребенок попал под колеса машины. Очевидцы заявляют, что на дорогу его столкнул другой мальчик.

О происшествии первым сообщил Telegram-канале SVBNEWS. Очевидцы написали администраторам, что машина сбила школьника на улице Кирова, между Кривой и Юбилейной. При этом они заявили: мальчик не перебегал дорогу, его толкнул на проезжую часть знакомый.

В ГИБДД Амурской области такие детали не подтверждают - обстоятельства аварии еще выясняются. Пока известно следующее:

- В понедельник, 21 ноября, на улице Кирова в Свободном действительно был совершен наезд на ребенка 2012 года рождения. Это произошло около 11:50 в районе дом №33. Водитель находился за рулем «Лады» (ВАЗ-2107).

При этом в ведомстве не назвали даже пол ребенка. Был это мальчик или девочка, пока остается неясным. «Комсомольская правда - Благовещенск» продолжит разбираться в случившемся.