В Свободном завершилось бурение скважин на воду в рамках нацпроекта

В Свободном пробурили две скважины для того, чтобы обеспечить горожан чистой водой. На это потратили 166,8 миллионов рублей, выделенных из федерального, областного и городского бюджетов.

На выделенные средства на двух участках: Раздольный и Суражевка сделали планировку территории, проложили сети водоснабжения, обустроили насосные станции и пробурили скважины. Работы прошли в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

В городе Президентского внимания уже не первый год идет работа над улучшением качества питьевой воды. Ранее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свободном реконструировали Перский водозабор.

После запуска в работу он обеспечивает жителей водой в два раза чище, чем до ремонта. Подается она не напрямую, как раньше, а проходит дополнительную фильтрацию и после этого поступает на станцию обезжелезивания.

После обеззараживания вода поступает в краны жителей центральной части города. На все работы из федерального бюджета по нацпроекту выделили более полумиллиарда рублей.

Водозабор оснащен современным оборудованием, пропускная способность - 250 кубометров воды в час.

В этом году на реализацию федерального проекта «Чистая вода» в Амурской области выделено 519,2 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. На эти средства не только пробурили скважины на воду в Свободном, но и началось строительство двух артезианских водозаборов – в Ивановке и Завитинске.

В следующем году в регионе начнется строительство его одного водозабора – в Екатеринославке. На это в рамках проекта «Чистая вода» потратят более 400 миллионов рублей.

Напомним, цель проекта «Чистая вода» – повышение качества питьевой воды из централизованной системы водоснабжения посредством ее реконструкции или модернизации. На реализацию проекта на период 2019-2024 годы для Амурской области предусмотрено 1,9 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета.