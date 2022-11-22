Рынок льготного ипотечного кредитования в Амурской области продолжает расти. С начала действия льготного ипотечного кредитования в Амурской области его объем в прошлом месяце превысил 30 миллиардов рублей, а общее число заключенных договоров достигло восьми тысяч.

- С начала 2022 года больше трех тысяч амурских семей улучшили жилищные условия благодаря господдержке, - отметил Губернатор Василий Орлов. – На региональном уровне мы внедряем дополнительные меры. Выдаем до 500 тысяч рублей на первоначальный взнос по Дальневосточной ипотеке тем, кто покупает жилье в сельской местности. В этом году этой поддержкой воспользовались 159 семей. Готовы компенсировать медикам, работающим в сельской местности, до 300 тысяч рублей первоначального взноса и проценты по договору в течение 5 лет. Программу запустим в ближайшее время.

В министерстве экономического развития и внешних связей области напомнили, что на сегодняшний день амурчанам доступны четыре основные программы льготного ипотечного кредитования.

- Наиболее востребованной несколько лет подряд является Дальневосточная ипотека – на неё приходится свыше 65% от всех льготных кредитов. На улучшение жилищных условий по программе банки предоставили 22 миллиарда рублей. На втором месте идет ипотека с госучастием. Её оформило больше 1,5 тысяч жителей области. Замыкают рейтинг программы сельской и семейной ипотеки. Ими воспользовалось около 1,3 тысяч амурчан на сумму 4,2 миллиарда рублей, - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

Узнать подробнее об этих и других льготных ипотечных программах, а также получить онлайн-консультации можно в каталоге на портале спроси.дом.рф.