С 24 ноября изменится движение по Краснофлотской в Благовещенске

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В Благовещенске с четверга, 24 ноября, меняется направление движения по улице Краснофлотской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации мэрии, с четверга движение по Краснофлотской будет осуществляется на промежутках от улицы Пионерской до переулка Святителя Иннокентия и от улицы Калинина до переулка Уралова с востока на запад с организацией одностороннего движения.

К 24 ноября выставят соответствующие знаки дорожного движения, работы ведутся, уточнили в администрации.

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Одностороннее движение на улице Краснофлотской ввели в феврале 2022 года. Новое правило действовало на участке от переулка Уралова до Пионерской. Машины могли двигаться по направлению от городского парка к детской площадке.

Одностороннее движение вблизи набережной ввели из-за недостаточной ширины проезжей части и возросшей интенсивности движения. Кроме того, благовещенцы часто жаловались на заполненную парковку, из-за которой нельзя разъехаться двум автомобилям.