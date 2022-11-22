В Амурском областном онкодиспансере начал работать новый линейный ускоритель

Линейный ускоритель Halcyon российского производства введен в эксплуатацию в ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер». Уже в декабре первые пациенты под контролем сотрудников компании Varian начнут лечение на новом аппарате. А с января 2023 года амурские специалисты будут проводить сеансы радиотерапии самостоятельно.

Новый аппарат приобретен в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он позволит оптимизировать работу отделения радиотерапии, повысить качество лечения и обеспечить доступ пациентов к терапии самого высокого уровня за счет современных технологий, методик и режимов облучения.

Лечебный спектр аппарата охватывает лучевую терапию злокачественных новообразований молочной железы, органов малого таза, рака легкого, опухолей кишечника и прямой кишки, предстательной железы, головного мозга и других видов рака.

- Благодаря новому оборудованию современная лучевая терапия станет доступной для большего числа амурчан. Это позволит повысить качество и эффективность лечения рака в регионе и в целом выведет профильную помощь на более высокий уровень. Специалисты отделения радиотерапии смогут принимать вдвое больше пациентов, до 60-80 человек в день. Сеанс лучевой терапии составляет всего около 7 минут от входа пациента в процедурный кабинет до выхода - вместо 15 минут на аппаратах С-типа. Непосредственно сеанс облучения составляет не более 2-х минут, что крайне важно для пациентов с болями. Несложная в управлении система не потребует много времени на обучение персонала и позволит в кратчайшие сроки наладить работу, - отметил главврач Амурского онкодиспансера – главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике минздрава региона Алексей Побережский.

С 2021 года линейный ускоритель Halcyon выпускается на Фабрике радиотерапевтической техники в Дубне по лицензионному соглашению с компанией Varian a Siemens Healthineers Company. Отечественное происхождение аппарата подтверждено сертификатом СТ-1. Эта модель отвечает самым высоким требованиям по техническому оснащению отделений радиотерапии и востребована в России благодаря клинической эффективности и компактным размерам, пропускной способности свыше 100 пациентов в день, быстрой установке и вводе в эксплуатацию.

Справочно:

ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» (сокращенно – ООО «Фабрика РТТ») - российское предприятие в составе группы компаний «Р-Фарм», выпускающее линейные ускорители для лучевой терапии по лицензии компании Varian a Siemens Healthineers Company – ведущего мирового производителя оборудования для радиотерапии, радиохирургии и протонной терапии.