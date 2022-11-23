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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 0:56

Водителя аварийной службы нашли мертвым за рулем авто в Амурской области

Работодатель не сообщил о случившемся
Татьяна РЯБОВА
Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

В Амурской области нередки несчастные случаи на производстве. Об одном из таких рассказала региональная Федерация профсоюзов. Водителя аварийной диспетчерской службы нашли мертвым за рулем служебного автомобиля.

Известно, что инцидент произошел в Константиновском районе. Труп в гараже ООО «Аварийная диспетчерская служба» нашли 9 ноября 2022 года. На водительском сидении служебного автомобиля сидел мертвый водитель. Сейчас по этому поводу проводится проверка.

Кстати, работодатель о происшествии никуда не сообщил.

Теперь Федерация профсоюзов Амурской области примет участие в составе комиссии при Государственной инспекции труда в расследовании этого несчастного случая.

Напомним, что в Приамурье и раньше случались несчастные случаи на производстве, некоторые из них заканчивались летальным исходом. Так, недавно завершили расследование дела о несчастном случае, в котором погиб водитель погрузчика. Его засыпало тоннами песка при работе на карьере.

До этого пострадали два электросварщика. При стыковке труб им переломало руки, мужчин доставили в больницу.