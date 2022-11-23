Подписаться на «Комсомольскую правду» в Черную пятницу можно со скидкой

Читать «Комсомолку» за 98 рублей в месяц - что может быть лучше? Фото: Алина СЛЮСАРЕНКО

Почта России предлагает амурчанам подписаться на издания со скидкой до 27%. До завершения акции «Черная пятница» осталось всего три дня.

Почта России совместно с издательскими домами снизила стоимость подписки на более чем 250 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Так, до 25 ноября «Комсомольскую правду» можно выписать на 1 полугодие 2023 г. за 98,35 руб. в месяц. Скидка составляет 17 %.

Оформить подписку можно для себя или для близких, в том числе проживающих в другом регионе России. Кроме того, благотворительная акция «Почты России» «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого нужно выбрать учреждение, которому вы подарите подписку, и оплатить её картой на сайте или в почтовом отделении.