В Приамурье у каждой семьи мобилизованного появится куратор

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В Приамурье у каждой семьи мобилизованных появится куратор. Поддержку семей, чьи родные находятся на спецоперации, обсудили в региональном правительстве. Министр соцзащиты населения области Наталья Киселева доложила губернатору Василию Орлову, что в Приамурье подготовлено почти 87% социальных паспортов семей мобилизованных.

В муниципалитетах активно работают Центры поддержки семей мобилизованных. Большинство вопросов, поступающих от семей, касаются обеспечения топливом. Всего зафиксировано 225 таких заявок. Есть вопросы, связанные с предоставлением «кредитных каникул» и просьбы о юридических консультациях.

По словам исполняющего обязанности главы Завитинского округа Андрея Мацкана, в районе с начала мобилизации штаб отработал более 50 обращений. Большинство касалось помощи дровами и консультаций по предоставлению региональных мер поддержки. В одной семье волонтеры помогают провожать детей в детский сад, так как мама работает по сменному графику.

В Шимановском районе нескольким семьям помогли сделать небольшой ремонт в домах, а также устроить детей в детские сады.

Губернатор Амурской области поручил главам организовать кураторство каждой семьи. Есть примеры, когда семьи обращаются за помощью напрямую в соцсети Орлову. Это говорит о том, что в работе на местах есть пробелы.

- Работа по оказанию помощи семьям мобилизованных должна быть организована системно. Для этого в муниципалитетах за каждой семьей должен быть закреплен куратор. Это могут быть члены штабов, депутаты, сами главы. Связываться со своими подшефными они должны минимум раз в неделю. Уточнять, есть ли проблемы, нужна ли помощь. Родные мобилизованных должны знать мобильный телефон руководителей местных штабов. Так все вопросы будут решаться оперативно, - отметил Василий Орлов.