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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:54

В Приамурье школьный автопарк пополнился новым автотранспортом

До конца 2022 года амурские школы получат 38 новых автобусов
Василина ВАСИЛЬЕВА

По поручению Президента РФ выделено 10 миллиардов рублей на обновление школьного автобусного парка в стране, в том числе Амурская область получила 38 новых автобусов.

Сегодня в областном центре Приамурья состоялась передача новых автобусов в 19 муниципальных образований (Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Ивановский, Тамбовский округа, Архаринский, Зейский, Константиновский, Мазановский, Октябрьский, Свободненский, Серышевский, Сковородинский, Шимановский районы, города: Белогорск, Благовещенск, Тында, Свободный и ЗАТО Циолковский).

При распределении транспорта учитываются климатические условия территории. В северные районы направляются автобусы с дополнительным обогревом и тройным остеклением. Всего в области школьным автотранспортом пользуется более семи тысяч детей.

- Школьный автопарк области пополняется ежегодно. До конца 2022 года амурские школы получат 38 новых автобусов. Сегодня мы осуществляем передачу 18 автобусов на ответственное хранение в муниципалитеты. Как обычно автобусы приходят к нам, а потом приступаем к оформлению документов, - рассказала заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Светлана Яковлева. - Это позволяет муниципальным образованиям самим проверить автобусы при приемке. Скорость оформления документов по передаче автобусов зависит и от того, как быстро органы муниципальной представительной власти на своих сессиях примут решение о принятии автобусов в собственность муниципалитетов. После этого школы приступают к постановке автобусов на учет органы ГБДД и после этого могут выйти на школьные маршруты.

Напоминаем, за последние годы школьные автопарки в Амурской области получили бесплатно 150 современных, безопасных автобусов.