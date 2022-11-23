В Приамурье школьный автопарк пополнился новым автотранспортом

По поручению Президента РФ выделено 10 миллиардов рублей на обновление школьного автобусного парка в стране, в том числе Амурская область получила 38 новых автобусов.

Сегодня в областном центре Приамурья состоялась передача новых автобусов в 19 муниципальных образований (Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Ивановский, Тамбовский округа, Архаринский, Зейский, Константиновский, Мазановский, Октябрьский, Свободненский, Серышевский, Сковородинский, Шимановский районы, города: Белогорск, Благовещенск, Тында, Свободный и ЗАТО Циолковский).

При распределении транспорта учитываются климатические условия территории. В северные районы направляются автобусы с дополнительным обогревом и тройным остеклением. Всего в области школьным автотранспортом пользуется более семи тысяч детей.

- Школьный автопарк области пополняется ежегодно. До конца 2022 года амурские школы получат 38 новых автобусов. Сегодня мы осуществляем передачу 18 автобусов на ответственное хранение в муниципалитеты. Как обычно автобусы приходят к нам, а потом приступаем к оформлению документов, - рассказала заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Светлана Яковлева. - Это позволяет муниципальным образованиям самим проверить автобусы при приемке. Скорость оформления документов по передаче автобусов зависит и от того, как быстро органы муниципальной представительной власти на своих сессиях примут решение о принятии автобусов в собственность муниципалитетов. После этого школы приступают к постановке автобусов на учет органы ГБДД и после этого могут выйти на школьные маршруты.

Напоминаем, за последние годы школьные автопарки в Амурской области получили бесплатно 150 современных, безопасных автобусов.