В Благовещенске появился первый проекционный пешеходный переход

Фото: администрация Благовещенска

В амурской столице заработал первый проекционный пешеходный переход. Он появился на улице Ленина в районе ДВОКУ, сообщает мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Необычную дорожную разметку установили за средства инвестора при содействии амурского минтранса. В течение нескольких дней специалисты наладили оборудование и вчера, 23 ноября, переход начал свою работу.

- Это не замена традиционной разметки, нанесенной красой или пластиком, и не альтернатива чистке улиц от снега. Это важный элемент безопасности всех участников дорожного движения. Под переход изготовили индивидуальные слайды проекции, чтобы световая разметка полностью совпадала с нанесенной. Проекция включается вместе с наружным освещением, в дневные часы не работает, – подчеркнул Олег Имамеев.

Он считает, что больше такие пешеходные переходы помогут водителям: в темное время суток разметка и дорожные знаки видны не всегда. А яркая световая проекция привлечет внимание заранее.

По информации инвестора, комплекс включает четыре мощных проектора, проецирующих бело-желтую разметку перехода в тёмное время суток на проезжую часть. Для работ привлекли опытную бригаду, которая уже занималась установкой свето-проекционного оборудования.

Глава Благовещенска отметил, что если новинка покажет себя эффективно, то такие разметки могут появиться и на других участках города, но уже за счет субсидии из областного бюджета.