Самолет Владивосток-Новосибирск экстренно приземлился в Благовещенске

Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенска

Сегодня, 24 ноября, в Благовещенске экстренно приземлился самолет, летевший из Владивостока в Новосибирск. Информация о произошедшем появилась в социальных сетях.

В пресс-службе аэропорта всё подтвердили. Борт приземлился в амурской столице экстренно в 11:21 по местному времени. Причина – одному из пассажиров стало плохо во время полёта.

- В аэропорту пассажира приняли медики. Борт сейчас готовится продолжить полет далее по маршруту, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее вопросы транспортной доступности Селемджинского района обсудили на совещании в правительстве области. Одной из проблем стало прекращение авиасообщения между Экимчаном и Благовещенском. Это был едва ли не единственный общественный транспорт, регулярно курсирующий между амурской столицей и отдалённым посёлком. Но с 1 ноября авиакомпания прекратила перевозки из-за критически малого остатка межремонтного ресурса для двигателя.