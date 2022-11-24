Спасатели в Чигирях вытаскивали зажатого в автомобиле после ДТП мужчину

Фото: Амурские спасатели

В Приамурье произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. Утром в Чигирях автомобиль въехал в электроопору. Водителя вытаскивали спасатели.

О работе на месте аварии рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ. ДТП случилось сегодня утром, 24 ноября, по улице Высокой в Чигирях. На место выехала дежурная смена спасателей из Благовещенска.

От силы удара переднюю часть автомобиля смяло, водитель оказался зажат в машине. Выбраться ему помогли спасатели.

- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента профессионалы отжали дверь и деблокировали водителя. Пострадавшего сразу передали врачам скорой помощи, - уточнили в пресс-службе центра.