В 2023 году в Приамурье сдадут две новые школы

Губернатор области доложил о ходе строительства новых школ в Приамурье на совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

- По нацпроекту «Образование» в области построим три школы. В 2023 году сдадим две из них: на 1500 мест в Благовещенске и на 165 мест в Экимчане. За работой строителей можно наблюдать онлайн, на объектах установлены видеокамеры, - сказал Василий Орлов. - Еще одну на 528 мест возведем в Свободном. В 2022 году проектную документацию корректировали с учетом климатических и сейсмических условий. Ориентировочная стоимость строительства и оснащения новой школы – более миллиарда рублей, 477 миллиона из которых - средства федерального бюджета, остальные предусматриваем в областном и местном бюджетах.

Как рассказал Губернатор, подрядчика для строительства школы в Свободном планируют определить до 1 декабря и приступить к строительству в следующем году. Сдать школу планируют в 2024 году.

Напомним, завершение строительства школ в Благовещенске и Экимчане вынуждено перенесли на год позже запланированных изначально сроков, причина - наводнение 2021 года.

В ходе совещания Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил слаженную работу Правительства области в части возведения новых объектов образования.

По нацроекту «Образование» в Амурской области строятся школы, создаются «Точки роста», реализуются программы дополнительного образования, создают мастерские в рамках проведения чемпионата WorldSkills.