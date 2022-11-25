В Приамурье более чем в два раза сократилась очередь многодетных семей на получение земельных участков

С начала года, в Амурской области очередь на получение земельных участков, состоящая из многодетных семей сократилась более чем в два раза. Об этом сообщил министр имущественных отношений Сергей Олиферов в ходе совещания, которое прошло под председательством первого зампреда Правительства Татьяны Половайкиной. В совещании принял участие первый заместитель прокурора области Денис Герасимов.

По словам Сергея Олиферова, такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе глав муниципальных образований и специалистов их отделов, которые работают непосредственно с многодетными семьями. Например, в городе Белогорске и в Благовещенском районе специалисты организуют выезды на место, обеспечивая потенциальных получателей транспортом. Такая практика позволяет семье увидеть земельный участок наглядно и тогда уже принимать решение.

- К 1012 многодетным семьям, которые находились в очереди на начало года, в 2022 году к ним добавились еще 69 семей, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом, в текущем году больше половины из них смогли воспользоваться господдержкой и получить в собственность земельный участок для строительства индивидуального жилья или ведения садоводства, либо оформили земельные сертификаты. Сейчас в очереди остаются 536 семей, - отметил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.

По данным министерства имущественных отношений Амурской области, очередь на улучшение жилищных условий многодетными семьями сохраняется в четырех городах, это Благовещенск - 449, Белогорск - 50, Свободный - 15, Тында - 5, и в Благовещенском районе - 17.

Работа по обеспечению многодетных семей земельными участками и выдаче сертификатов будет продолжена в следующем году.