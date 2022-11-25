Больше 10 тысяч новогодних деревьев заготовили для амурчан

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В Приамурье уже вовсю готовятся к празднованию Нового года. Пока в магазинах появляются украшения и символы 2023 года, лесхозы заготавливают главных красавиц – ели и сосны.

Всего в Амурской области планируют подготовить более 10 тысяч хвойных деревьев. В центральных и южных районах области в домах появятся, в основном, сосны, а на севере – ели. Продажи зелёных красавиц начнутся с середины декабря в Архаринском, Бурейском, Благовещенском, Завитинском, Зейском, Норском, Мазановском, Магдагачинском, Тындинском, Шимановском лесхозах. Стоимость дерева будет зависеть от его высоты, степени пушистости и породы.

Занимаются заготовкой деревьев и предприниматели области. С региональным министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности уже заключено 15 договоров купли-продажи лесных насаждений.

А вот жители Селемджинского и Шимановского районов могут сами срубить новогоднее дерево. Для этого им нужно обратиться в лесничество и заключить договор.

- Новогодние деревья заготавливаются на участках, которые необходимо очистить от растительности: на землях сельхозназначения, возле линий электропередач, при проведении рубок ухода за лесом, при прокладке квартальных просек, минерализованных полос, противопожарных разрывов, лесных дорог, - уточняют в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Чтобы праздничное настроение было у каждого, в Приамурье потребуется около 25 тысяч хвойных, из них 10-13 тысяч - в Благовещенске и Благовещенском районе.

Специалисты напоминают: новогоднее дерево должно появиться в доме, не нарушая закон. За их заготовку, перевозку и сбыт без разрешительных документов предусмотрена уголовная ответственность, если нанесённый ущерб составит больше 5 000 рублей.

Если ущерб составил меньше пяти тысяч рублей, то предусмотрен административный штраф для жителей региона - от 3 000 до 4 000 рублей; для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 300 000 рублей. Кроме того, нарушитель должен будет возместить ущерб.

Как ранее писал портал 2х2.su, Резиденция Деда Мороза откроется в канун Нового года на площади Ленина. Для юных благовещенцев проведут игровую программу с участием аниматоров.