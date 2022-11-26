В Свободном друг в друга врезались две легковушки

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Ночью в Свободном на пересечении улиц Станиславского и Ударной произошла жёсткая авария. Как сообщают в местном паблике, на перекрёстке столкнулись две иномарки.

По данным сотрудников ГИБДД Амурской области, в ночном ДТП пострадали автомобили Toyota Mark 2 и Mitsubishi Outlander. В результате происшествия у Тойоты оказалась сильно повреждённой передняя часть. Мицубиси получила сильный удар в заднее левое колесо.

Если верить предварительной информации, человеческих жертв в ходе аварии удалось избежать. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Между тем, как рассказали в социальных сетях, водитель Mitsubishi Outlander в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у автовладельца не было при себе водительских прав.