В Забайкалье задержали подозреваемых в разбойном нападении на демобилизованного амурчанина

Подозреваемые могут быть причастны еще к одному преступлению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летнего амурчанина, недавно демобилизованного со срочной службы в армии, заманили на кладбище, избили и подстрелили. У молодого человека требовали деньги.

О происшествии рассказали в пресс-службе Забайкальского УМВД. По их информации, амурчанин после окончания службы планировал вернуться домой и поехал на вокзал, покупать билеты. По совету знакомого сел в неизвестный автомобиль. Но по дороге в иномарку подсели еще двое человек, а вместо вокзала амурчанина отвезли на кладбище.

Там молодого человека избили и выстрелил в него из неустановленного оружия. Все это время у него требовали отдать миллион рублей. Только вот на счету у амурчанина было всего восемь тысяч. Всю эту сумму он снял в ближайшем банкомате и отдал нападавшим. После этого его отпустили, молодой человек вызвал полицию и скорую помощь.

Из-за полученных травм амурчанину потребовалась операция. Но сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. А полицейские уже задержали подозреваемых в нападении.

– В одном из возможных подозреваемых полицейские узнали ранее судимого за особо тяжкое преступление местного жителя 1987 года рождения. Он был задержан в тот же день. В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили круг общения, возможные связи фигуранта и задержали соучастников противоправного деяния, – рассказали в полиции.

Также специалисты выяснили, что трое подозреваемых могут быть причастными к еще одному преступлению в забайкальском городе Борзе. За неделю до произошедшего у местного бизнесмена пытались забрать 2,3 миллиона рублей, которые он нес с собой в банк. Мужчине угрожали чем-то, похожим на пистолет. Но похитить деньги не получилось – бизнесмен вырвался и забежал в ближайшее здание. Ему выстрелили в след, но промахнулись. Пуля задела одежду, но не нанесла никаких повреждений. После этого нападавшие скрылись.

Сейчас все трое находятся под домашним арестом. Следователи возбудили уголовные дела за разбой и вымогательство. Расследование продолжается.