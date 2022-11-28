Более 1,5 млрд рублей получили города и районы Приамурья на ремонт дорог

В правительстве Амурской области прошло заседание, посвященное завершению дорожного сезона. В ходе него замминистра транспорта дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников рассказал, как прошли работы, на которые в виде субсидии выделяли средства из областного дорожного фонда.

- В текущем году дорожная субсидия направлена 40 муниципалитетам. Работы практически везде завершены, готовится документация и устраняются замечания строительного контроля, после положительного заключения службы строительного надзора будет проведена оплата работ. Хочу отметить лидеров по выполнению всех задач, поставленных перед администрациями в этом году: Архаринский, Константиновский, Михайловский и Свободненский районы, и Бурейский муниципальный округ, - рассказал замминистра.

Территории лидеры – своевременно провели контрактацию, контролировали все процессы, оперативно получили заключения стройконтроля и оплатили работы подрядчикам.

- Более полутора миллиардов рулей из областного бюджета получили в этом году муниципалитеты на ремонт местных дорог. Субсидию направили на то, чтобы привести в порядок 47 километров дорог, оборудовать освещение на 15-ти километрах, обустроить 4 километра тротуаров и уложить 1500 метров водопропускных труб. Результаты неплохие, в следующем году нужно будет отработать еще лучше, - отметил губернатор Василий Орлов.

Также глава региона напомнил, что в этом году в Приамурье начали программу по обустройству остановок и освещению на школьных маршрутах. До конца года установят все 157 запланированных павильонов. В 2023 эту работу продолжат, в правительстве ждут от администраций заявок и предложений. Напомним, в этом году 19 муниципалитетов получили в общей сложности более 154 миллионов рублей на установку остановочных павильонов и оборудование освещения на школьных маршрутах. 84 остановками дети уже пользуются.