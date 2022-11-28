Единую государственную информационную систему здравоохранения внедряют в Амурской области

Bacилию Opлoвy доложили о внедрении Единой государственной информационной системы здравоохранения области.

По данным областного минздрава, в настоящее время медицинские информационные системы (МИС) установлены в 48 медорганизациях и 25 лабораториях. 35 учреждений подключены к региональному архиву медицинских изображений. Все системы интегрированы между собой и по защищенным каналам передачи данных взаимодействуют с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

Для интеграции МИС в 2021-2022 годах автоматизировали большую часть рабочих мест врачей и среднего медперсонала. Закупили современную технику и программное обеспечение. Все медицинские организации Приамурья имеют достаточные серверные вычислительные мощности для работы в МИС. Работе в системе сотрудников медучреждений обучают специалисты Центра информационных технологий Амурской области. В течение 2022 года 573 сотрудника из 13 больниц и поликлиник области прошли обучение по 11 направлениям.

- Когда все без исключения медицинские организации, от ФАПа до областной клинической больницы, будут видеть поэтапное прохождение пациента и весь его анамнез от начала до конца, тогда можно будет говорить, что наша система внедрена. А пока продолжаем работать, - сказала зампред Правительства – министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Сейчас уже настроена и осуществляется отправка электронных медицинских документов в федеральный регистр, а также значительно увеличился объем внесения информации в МИС. Работа по цифровизации отрасли продолжается.

- Хорошо, что большинство медучреждений области вошли в единый цифровой контур. Повсеместное внедрение системы повысит эффективность управления, точность статистики и качество медицинской помощи. Главное - пациенты выиграют и в скорости, и в качестве медицинского обслуживания, - отметил губернатор Василий Орлов. – Сейчас МИС дает возможность вести электронные медицинские карты пациентов. Жители области могут записаться на прием к врачу и вакцинацию на порталах «Госуслуг» и «Регистратура28.рф».