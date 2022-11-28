Жители области смогут повлиять на стратегию развития Приамурья до 2035 года

В Амурской области стартовали общественные обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

Ознакомиться с комплексным документом и внести свои предложения заинтересованные жители региона могут до 8 декабря на сайте министерства экономического развития и внешних связей области economy.amurobl.ru.

Стратегия развития региона разрабатывается каждые шесть лет. Она основывается на Национальных целях и задачах, определенных в рамках Указов Президента и Нацпрограммах развития Дальнего Восток.

- Стратегия затрагивает все отрасли экономики и сферы деятельности, основной упор сделан на создание условий для комфортной жизни людей. Поэтому важно, чтобы к процессу ее разработки подключилось максимальное количество заинтересованных лиц. Мнения жителей обязательно учтем при формировании стратегии развития Амурской области до 2035 года, - отметил губернатор Василий Орлов.

В региональном министерстве экономического развития и внешних связей рассказали, что проект стратегии определяет три основных приоритета в развитии Амурской области: человеческий капитал, инновационность экономики, а также развитие городской среды и повышение экологической безопасности. Основными преимуществами Амурской области в документе названы выгодное географическое положение, значительные запасы минерально-сырьевых и лесных ресурсов, многоотраслевая направленность экономики, развитая транспортная сеть и энергоизбыточность.

- Особый акцент в социально-экономической стратегии региона делается на развитие новых приоритетных направлений. В их числе – появление химических производств и зеленой энергетики, технопарков, развитие логистических связей, промышленного и экологического туризма, инновационной и креативной экономики. Эти приоритетные отрасли получат развитие за счет новой организации территориального пространства благодаря созданию в Приамурье агломераций и кластеров. Продолжится цифровизация всех отраслей экономики и социальной сферы. Предусмотрены мероприятия по сохранению культурно-исторического наследия, пропаганда патриотизма и единства, добровольчества и волонтерства, - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

Окончательный вариант стратегии с учетом предложений от жителей региона будет готов к концу января 2023 года. Следующим шагом после утверждения проекта в Минэкономразвития РФ будет разработка плана мероприятий по её реализации на период до 2035 года.