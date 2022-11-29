Альпийская зима и большое количество снега: ноябрь удивил амурских синоптиков

Специалисты амурского гидрометцентра предупреждают людей – в регион наконец-то пришла настоящая дальневосточная зима, с морозами, снегом и ветром. Случилось это, конечно же, очень поздно. Ноябрь, считающийся уже зимним месяцем, отметился аномальным теплом. Самое большое отклонение от климатических норм зафиксировали в северо-восточных районах. Например, в Экимчане было теплее положенного на 6 градусов. А в среднем в Приамурье температура превысила норму на 2-4 градуса.

Необычным было и количество снега. В Зее, например, зафиксировали 44,5 мм осадков. То есть больше трех месячных норм. Абсолютным рекордсменом стало село Овсянка – 54 мм снега за ноябрь. В Благовещенске, в свою очередь, выпало 21,7 мм осадков – в полтора раза выше климатических норм.

На этой неделе Амурскую область ждут морозы. В первую половину недели регион окажется в поле пониженного давления со слабыми и умеренными осадками. Температура будет зимней, но мягкой благодаря облачности. Ночью по южным и центральным районам -18…-23 градуса, на севере -25…-30. Днем около -15…-20 по большей части региона, и -25 градусов по районам севера.

А вот со второй половины недели начнет холодать. Ночью по южным районам до -30…-35 градусов, по северу до -40. Днем ожидается -20…-25 градусов, на севере до -30 даже в светлое время суток. Не исключен слабый снег.