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НовостиОбщество29 ноября 2022 4:20

Госпрограмма позволила трём семьям из Приамурья улучшить жилищные условия

Жители Ивановского муниципального округа возвели дома благодаря участию в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий»
Дарья ПРОКОПЬЕВА

Три семьи из Ивановского муниципального округа (МО) возвели дома благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Они получили более семи миллионов рублей, выделенных из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

В этом году социальную выплату на строительство жилых домов получили четыре семьи Ивановского МО. Все они работают в агропромышленном комплексе, три семьи воспитывают трех и более детей.

Три из этих семей уже завершили строительство своих жилых домов и в настоящее время оформляют их в собственность. Строительство четвёртого дома в селе Большеозерка - на завершающей стадии.

Напомним, в прошлом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» дома построили жители Тамбовского района. Их возвели три многодетные семьи из сел Свободка, Тамбовка и Толстовка. Общий объем введённого жилья 279,8 кв. метров. На эти цели потратили более восьми миллионов рублей, выделенных из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

В 2020 году в строительстве жилых домов в рамках госпрограммы Тамбовский район тоже участвовал. Свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство жилья получили три многодетные семьи, работники агропромышленного комплекса. Благодаря этому были построены три дома общей площадью 282,1 кв. м в сёлах Косицино, Толстовка и Жариково. На всё это потратили около восьми миллионов рублей, выделенных из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.