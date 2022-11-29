Бережливые технологии внедряют предприятия Приамурья по нацпроекту «Производительность труда»

Национальный проект «Производительность труда» реализовывают в Амурской области . Чем он поможет предприятиям региона, рассказали министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева и старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Сергей Сосинович.

- Основная цель нацпроекта – помочь предприятиям выявить недочеты в производственных процессах и исправить их без дополнительных затрат. Оптимизация временных и материальных ресурсов в конечном итоге положительно сказывается на прибыли компаний. В текущем году «пилотами» нацпроекта стали три крупных завода в Благовещенске и Белогорске. В 2023 году повысить производительность труда сможет еще десять компаний, а в 2024 году – четырнадцать. Благовещенский молочный комбинат, компании «Соя-АНК» и «Карго Линк», Амурагроцентр и АО «Димское» уже заключили соответствующие соглашения, - прокомментировала Оксана Кукшенева.

Свободными на следующий года пока остается пять мест, поэтому власти призывают руководителей, заинтересованных в развитии своих предприятий, активнее включаться в эту работу. Главный критерий для отбора - годовой объем выручки от 400 млн. рублей и осуществление деятельности в приоритетных сферах. Это обрабатывающая промышленность, строительство, логистика, сельское хозяйство и торговля.

- Порядка 30% экономики региона представлено именно этими отраслями. По нашим оценкам, условиям отбора в Амурской области сейчас соответствует около 160 организаций.

Дополнительной мотивацией к участию в нацпроекте «Производительность труда» являются региональные и федеральные меры поддержки. Например, статус участника нацпроекта позволяет претендовать на льготный займ. Получить по ставке 1% можно до 300 млн. рублей на 5 лет. На уровне региона действует 50% льгота по налогу на имущество организаций.

Повышение производительности труда происходит за счет внедрения технологий бережливого производства. В этом командам предприятий помогают специалисты Федерального центра компетенций, который выступает оператором нацпроекта. Так, технологии бережливого производства внедрили на первых двух пилотных предприятиях региона. Полный цикл на сегодняшний день завершили на МЭЗ «Амурский» в Белогорске. Благодаря участию в нацпроекте потенциальная производительность цеха комбикормов там увеличилась почти на четверть.

Процесс обучения подходит к концу на Амурском заводе металлических конструкций в Благовещенске. Производительность в выбранном потоке здесь повышают за счет внедрения 5С на рабочих местах и снижения времени перемещения заготовок. Произведена перестановка оборудования для более эффективного использования производственных площадей.