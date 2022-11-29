37 амурчан получили по дополнительному ДВ-гектару

37 дополнительных дальневосточных гектаров получили амурчане за полгода по данным министерства имущественных отношений области.

- Почти половину из них – 19 гектаров - оформили в Ивановском муниципальном округе. 17 - для сельхоз нужд или личное подсобное хозяйство, еще 2 под производственную деятельность, - отметил губернатор Василий Орлов. - Для того чтобы получить второй бесплатный гектар, нужно оформить в собственность первый и активно его использовать. У нас землю чаще всего используют для ведения сельского хозяйства – около 66%, 28% развивают на этих участках спорт, туризм или другой бизнес и только около 6% строят на дальневосточных гектарах дома.

По информации министерства имущественных отношений области, еще 10 дополнительных гектаров оформили в Серышевском районе, по 2 - в Михайловском, Октябрьском и Тамбовском районах, по 1 - в городах Свободном и Шимановске. Это стало возможно благодаря законопроекту, подготовленном по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина по итогам его поездки на Дальний Восток в августе 2020 года.

С начала действия программы дальневосточных гектаров в Амурской области выдано более 9,2 тысяч участков. По словам министра имущественных отношений Сергея Олиферова, с каждым годом требования к тем, кто желает оформить «дальневосточный гектар», упрощаются. Например, с 2020 года в силу вступил закон, позволяющий оформлять земельные участки в собственность досрочно. Данное условие помогает потенциальному заемщику предоставить земельный участок в залог при оформлении ипотечного кредита на строительство индивидуального жилого дома на этом участке.

Специалисты минимущества напоминают, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или оформить долгосрочную аренду — на 49 лет. Если в течение пяти лет пользователь не начинает осваивать землю, то автоматически теряет на нее право.