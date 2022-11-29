Мужа погибшей в аварии на амурской трассе будут судить за нарушение ПДД

Фото: следственный комитет Амурской области

Жителя Якутии будут судить за аварию, в которой погибла его жена. ДТП произошло 18 сентября, автомобиль перевернулся на 1225 километре федеральной трассы «Чита - Хабаровск» в Магдагачинском районе. Супруга водителя получила травмы, несовместимые с жизнью.

Подробности рассказали в следственном отделе по Магдагачинскому району.

По данным ведомства, на момент ДТП автомобиль был исправен. Водитель из Якутии с супругой ехали в Благовещенск, женщина сидела рядом с мужем, на переднем сидении. При этом оба не были пристёгнуты.

- Водитель, проявив невнимательность, не учел информацию дорожных знаков о проводимых впереди дорожных работах, оборудованном объезде участка и о запрете обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил опрокидывание автомобиля в котлован ремонтируемой дороги, - сообщают в следственном отделе.

В результате жена водителя получила травмы и скончалась до приезда скорой помощи.

На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело в ближайшем времени будет передано в суд.