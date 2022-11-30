Благовещенск начали украшать к Новому году

Украшения уже можно увидеть на набережной Благовещенска Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Новогодние украшения начали появляться в Благовещенске.

На набережной от улицы Островского до переулка Святителя Иноккентия уже можно увидеть фигуры «Медведь-фигурист», «Елка из медведей» и арку «Наряжаем елку». Опоры освещения декорировали светящимися «Гирляндами», «Снеговиками», «Часами», «Шарами». В целом украсили почти полтора километра набережной.

На площади ОКЦ прохожих радуют пингвины с музыкальными инструментами, снеговики и елка. Позже на этой территории развернется традиционный фестиваль ледовых фигур. Скоро засияют городские кольцевые развязки. На улице Театральной установили 10 светящихся новогодних шаров, на улице Калинина – десяток светящихся снежинок со стилизованной елкой в центре круга.

Большинство конструкция на набережной - в виде медведей Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В Городском парке установили светодиодные сани и оленей, елку, светодиодный шар, «музыкальных» снеговиков. У обновленного общественного пространства возле ТЦ «Чайка» на улице Институтской расположились снеговик с метлой и снеговик с подарком. Скульптура Бабы Яги в ступе, избушка, а также тоннель из светодиодных арок, которые в прошлом году располагались на главной городской площади, «переедут» в сквер Мухина.

Еще один мерцающий тоннель установят в сквере за правительством. Здесь же можно будет полюбоваться светодиодным фонтаном, елкой.

Территорию железнодорожного вокзала украсит новогодняя ель, сквер у ТЦ «От и До» – объемные светящиеся цифры «2023», новогодние шары, арт-объекты в виде зайцев и светильников, елка. В парке Дружбы появятся арт-объекты «Золотой шар» и «Новогодние шары», фотозона «Иглу с пингвинами и медведем», тоннель из светодиодных арок, снеговики с музыкальными инструментами, медведь-лыжник и праздничная ель.

Все работы подрядная организация планирует завершить к началу следующей недели.

Позже приступят к украшению площади Ленина. Смонтируют фигуры Деда Мороза, Снегурочки, матрешки, медведей, фотозону с камином и тронами Деда Мороза, сцену и тематические скамейки. Площадь также украсят новогодние поздравления и арки изо льда, ледовая стенка с подсветкой в виде замка. Главное место займет 20-метровая елка с шатром.

С горок можно будет покататься в городском парке, сквере у ТЦ «От и До», в парке Дружбы, на набережной, площади Ленина и у общественной территории на Зеленой, 30.