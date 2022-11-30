«Устроим чудо особенным детям»: благовещенские волонтеры приглашают поучаствовать в благотворительной акции

Фото из архива героини публикации

В Благовещенске волонтер Ольга Ефремова собирается организовать ежегодную акцию «Новогоднее добро». Поучаствовать в ней зовут всех желающих горожан – таким образом можно подарить праздник детям-инвалидам, воспитанников неблагополучных семей и просто тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

– В первый год у нас было только по одному Деду Морозу, Снегурочке и снеговику. Мы ездили по домам, в гости к многодетным семьям, малообеспеченным, поздравляли. Дарили подарки, небольшой такой праздник устраивали. Тогда охватили 31 ребенка. В следующем году добавили в список детей-инвалидов. И среди актеров у нас появилось «два экипажа». Получилось навестить 56 семей.

В этом году волонтеров просят поздравить еще больше ребят – и они боятся, что сил и времени на всех просто не хватит. При помощи праздничных центров и местных кондитеров для некоторых детей организуют полноценные елки. Со спектаклем, сладким столом и вручением подарков. А еще актеры поедут на дом к детям юным благовещенцам, которые из-за больших расстояний или состояния здоровья не смогут приехать на праздник.

– Мы ищем людей, желающих принять участие. Можно выбрать из списка конкретного ребенка и подготовить для него подарок, а Дед Мороз его вручит. Также можно оказать волонтерскую помощь на самих мероприятиях, – обратилась Ольга к горожанам.

Желающие помочь могут связаться непосредственно с Ольгой: 8 961 950-68-88.