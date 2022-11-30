Полезная газета «Дважды два» в Благовещенске отпразднует 30-летие

В «Дважды два» читатели находят работу, квартиры и даже питомцев! Фото: ГК «Дважды два»

Старейшая газета бесплатных объявлений в Благовещенске «Дважды два» в грядущем году исполнится 30 лет. В редакции «Дважды два» поделились планами, связанными с юбилеем.

Первый номер газеты «Дважды два» в Благовещенске вышел 21 мая 1993 года. Его идея родилась из объявлений, которые в ту пору ещё расклеивали на заборах и столбах. Создатели газеты решили собрать обращения амурчан на страницах издания - и не прогадали. До сих пор в редакцию «Дважды два» каждый день звонят с просьбами разместить обращение: о продаже или покупке квартиры, об утерянных документах, о желании отдать в дар книги и многом другом.

С первого же дня существования газета «Дважды два» помогала своим читателям. Уже в пятом выпуске издания появилась телепрограмма - благовещенцы были очень этому рады. Дальше газета только совершенствовалась, отвечая пожеланиям горожан.

- Сейчас газета «Дважды два» издаётся тиражом в 10 тысяч экземпляров, - рассказывают в редакции. - Её читают и в Благовещенске, и в районах области - мы видим это по обращениям от читателей. Они регулярно звонят нам, пишут письма, рассказывают о своих проблемах. Мы стараемся разобраться в каждой ситуации и ответить на обращения.

Также в редакции рассказали, что уже готовятся к юбилейным мероприятиям. Подробности о них расскажут на страницах газеты ближе к празднику. Оставайтесь с «Дважды два»!

Подать объявление в газету «Дважды два» можно по номеру 8 (4162) 22-00-22. А если хотите опубликовать рекламу в газете с тиражом в 10 тысяч экземпляров - позвоните по телефону 8 (4162) 49-44-59.