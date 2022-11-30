Проводить новогодние утренники в ограниченном режиме призвал губернатор Приамурья

Дед Мороза звать пока что можно! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Амурской области могут с ограничениями провести новогодние утренники. Поступить так рекомендовал губернатор Приамурья Василий Орлов.

По данным Роспотребнадзора, в последнюю неделю ноября в Амурской области прослеживается тенденция к росту заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Количество заболевших увеличилось на 12% и составляет 4 277 случаев. Эпидпорог превышен в Благовещенске, Тынде и Прогрессе, Белогорском, Тындинском и Шимановском районах.

- На текущий момент в общей структуре этой группы инфекций ковид составляет 5%. Все остальное – это инфекции, обусловленные рядом вирусов, которые вызывают такой подъем заболеваемости, - рассказала главный санитарный врач области Ольга Курганова. – Более того, на этой неделе мы зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай гриппа (H1N1). В 2009 году в Благовещенске именно с него началась эпидемия так называемого свиного гриппа.

Заболевание COVID-19 также растет. Если в первой половине сентября шло снижение количества заболевших, то в последнюю неделю ноября идет интенсивный прирост. Показатель заболеваемости - 32,4 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 3,3%.

На территории области закончилась прививочная кампания против гриппа. Вакцинировано 45% взрослого и 49% детского населения. Наиболее низкий охват в Благовещенске, Шимановске, Бурейском, Серышевском и Тамбовском районах.

- В область дополнительно поступила детская вакцина, в состав которой входит именно тот вариант гриппа А, который начал циркулировать в области. Медицинские организации готовы приступить к иммунизации детей. Для того, чтобы сформировать необходимый коллективный иммунитет, нужно привить 60% населения, - обратил внимание губернатор Василий Орлов. – Отдельное внимание необходимо уделить организации новогодних праздников. Исходя из настоящей ситуации, проводить их придется в ограниченном режиме: в отдельных группах, исключая массовые контакты. Ориентироваться нужно в первую очередь на рекомендации Роспотребнадзора.