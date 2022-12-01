Губернатор Василий Орлов встретился с мобилизованными в Приамурье

Фото: правительство Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов встретился с военнослужащими мотострелкового полка, дислоцируемого в Амурской области. Они обратились к Орлову с просьбой помочь сразу по нескольким вопросам, сообщает правительство Приамурья.

Часть этих вопросов касалась региональных выплат мобилизованным и их семьям.

- Работа по выплатам завершается, более 90% мобилизованных средства получили, - заверил их Василий Орлов. И напомнил, - По линии минсоцзащиты предоставляется выплата на оплату коммунальных услуг в размере 18 000 рублей и по 10 тысяч - на каждого несовершеннолетнего ребенка. Есть решение и по освобождению от транспортного налога.

По словам губернатора, власти индивидуально работают с семьями. В этом помогают штабы помощи родственникам участников СВО, которые организованы в каждом муниципалитете региона.

Кроме того, глава региона отметил, что есть планы подарить детям мобилизованных новогодние подарки. Военнослужащие просили содействия в предоставлении мест в детских садах или переводе из одного в другой, тот, что поближе к дому.

- Все ваши вопросы решаемы, - отметил губернатор. - Будет гораздо проще, если за помощью обратятся ваши родные. В муниципалитетах работают штабы, за каждой семьей закреплен куратор, есть телефон «горячей линии» 122, куда можно обратиться. Стесняться не нужно, пусть родные сообщают о своих затруднениях. Мы поможем во всем.